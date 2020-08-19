استقالات بالجملة في أمانات أحزاب بالمنوفية بعد إعلان نتيجة "الشيوخ"

شهدت أمانات الأحزاب بمراكز ومدن المنوفية، تقدم عدد من الأعضاء باستقالاتهم عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ.

وتقدم عدد كبير من أعضاء حزب الحركة الوطنية بأمانة أشمون باستقالاتهم، لعدم مساندة الحزب لمرشحه توفيق يوسف في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت أمانة الحزب، في بيان لها، إن الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمركز ومدينة أشمون هاني الشوربجي قرر تعليق الأمانة لحين إشعار آخر، موضحًا أن قراره جاء بعد مشاورة مع أعضاء هيئة المكتب السياسي.

وأكد البيان أن الواجب الوطني يحتم على الجميع التصدي لمحاولات ومؤامرات المغرضين والحاقدين الذين يسعون فى الأرض فسادًا، خاصة بعد علو وارتقاء شأن الأمانة بأشمون.

وأكد "الشوربجى" أن الحزب بكيانه العريق باق وأشخاصه زائلون، ويجب على كل منتم للحزب أن يخلص لوطنه المتمثل فى كيان سياسي خدمي مجتمعي، وأن يعمل جاهدًا من أجل ارتقاء هذا الكيان لخدمة الجميع وليس لأغراضه الشخصية، والبعد كل البعد عن كل المهاترات الغوغائية التى تهدم هذا الكيان.

كما تقدم إبراهيم الجنزوري أمين حزب الحرية المصري بأمانة بركة السبع، باستقالته من الحزب، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحزب لم يلب طموحات الأعضاء في الفترة الماضية، مشددًا علي أن المواطنين في مركز بركة السبع فقدوا الثقة في الحزب لعدم قيامه بدوره في تلبية مطالب المواطنين في المركز.

وأضاف "الشوربجي" أن الأمانة وحدها لم تتقدم باستقالتها ولكن أيضًا أمانتا السادات وتلا، واللتان تقدمتا أيضًا باستقالتيهما بجانب عدد من أعضاء الشعب في الأمانة العامة بالمنوفية.

وأكد أن الحزب يحتاج للعديد من المراجعات، خاصة بعد عدم تمثيل الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ سواء في القائمة أو حتى الفردي.