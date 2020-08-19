"مخابز المحافظات": لا شكاوى بشأن خفض وزن رغيف الخبز

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة لم تتلق شكاوى بخصوص تخفيض وزن رغيف الخبز.

وتابع: هناك تفهم من المواطنين لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخير بتعديل الوزن في منظومة الخبز، لافتاً إلى وجود حرص من المخابز على الحفاظ على حجم الرغيف.

وأضاف أن "المواطن يحصل على رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش ولا ينظر إلى الوزن، وبدليل أن المواطن يشتري الخبز السياحي بنفس الوزن ولكن بسعر 50 قرشا ولم يعترض".

وفي السياق نفسه، أشار حماد إلى أن المخابز البلدي تعاني من الركود وتراجع المبيعات وزيادة معدلات الإنتاج.

وأرجع رئيس الشعبة، الأسباب لذهاب المواطنين إلى المصايف.

وفي حديثه عن تأثير المنظومة الجديد على عمل المخابز، قال لـ"الوطن" إن العمل بالتكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز لم تؤت ثمارها بعد، ولا يمكن التقييم بشكل كامل في خلال يومين لها من التطبيق.

وفي السياق نفسه، قال السيد الرفاعي رئيس شعبة المخابز بغرفة كفر الشيخ التجارية، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، يزيد معدلات الإنتاج وكذلك تكلفته.

وتابع: موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال زنة 100 كيلو من الدقيق، لترتفع من 213 حيث تصبح 265 جنيها قرار جيد ومناسب بالنسبة لإنتاج الرغيف (الماو)، وفي المقابل يحمل ظلما كبيرا في إنتاجي الرغيف (المجر).

واشار رئيس الشعبة، إلى أنه جرى عقد اجتماع عاجل بالغرفة لمناقشة تعديلات المنظومة الجديدة للمخابز.

وأوصت بتشكيل لجنة بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لتقييم معدلات الإنتاج، طبقا للواقع الفعلي لمخابز "المجر" حتى يتسنى للغرفة المساهمة لأصحاب المخابز التابعين لها بتقديم الخبز للمواطنين كامل المواصفات والوزن، بما يرضي المواطنين بالمحافظة.

فيما واجهت لائحة الجزاءات والعقوبات الجديدة الواردة بالتوجية الوزاري، رقم 37 والصادرة 8 أغسطس الجاري انتقادات عديدة من خلال أصحاب المخابز بالمحافظة، مطالبين بإعادة دراستها حتى يتم رفع الظلم والضرر على أصحاب المخابز بالمحافظة والمحافظات الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت يوم الإثنين الماضي، قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى تخفيض وزن رغيف الخبز البلدي المدعم.

وحدد القرار الوزاري، الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما جرى تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

وجرى ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم، مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما سيجري زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفًا.