"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، علي الاقتراح المقدم من النائب خالد حنفي، بشأن إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها، وأوصت الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، مؤكدة أهمية المقترح في توفير عدد كبير من الكوادر والأخصائيين للتعامل مع ذوي الإعاقة وتأهيلهم.

وقال النائب خالد حنفي مقدم الاقتراح، إنه توجد كليتين فقط لعلوم الإعاقة والتأهيل على مستوي الجمهورية، في جامعتي بني سويف والزقازيق، ما يتسبب في قلة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة، خاصة أن عددًا كبيرًا من الطلاب في الجامعات والمدارس من ذوي الهمم.

وذكر أن بمصر نحو 15 مليون شخص من ذوي الهمم، ما يتطلب وجود أعداد كبيرة مؤهلة للتعامل معهم، مضيفًا أن إقليم الدلتا كله ليس فيه كلية لعلوم الإعاقة.

فيما قال ممثل وزارة التعليم العالي إن هناك كلية لعلوم الإعاقة والتأهيل في الزقازيق، وإذا تم إنشاء كلية أخرى في جامعة بنها ستخدم المحافظات المجاورة، لذا لا مانع من إنشائها.