"القومي للمرأة" يهنئ الفائزات في انتخابات الشيوخ: خُضن معركة شرسة

هنأ المجلس القومي للمرأة، جميع السيدات الفائزات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنَّ النائبات خُضن معركة انتخابية شرسة، وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأثبتن أن المرأة قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها، معربة عن تطلعها أن تحقق المرأة قدرًا أكبر من التمثيل في مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة.

وعبّرت عن ثقتها في أن فوزهنّ سينعكس بالإيجاب على أداء المجلس، مشيرة إلى أنَّ العضوات الجدد سيمثلنّ كتلة قوية ومهمة في مجلس الشيوخ، وسيؤدين دورًا رائداً ووطنيًا، متمنية لهنّ المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.