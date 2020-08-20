أسعار السمك اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر

يقدم "الوطن"، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس الحالي، والتي تنوعت بين البوري والبلطي والماكريل والسردين، وجاءت أسعار السمك كالتالي:

سمك المرجان

ويتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان 20 إلى 38 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 280 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 20 إلى 120 جنيهًا.

سمك الدنيس

ووصل سعر كيلو جرام من سمك الدنيس نحو 100 جنيه.

سمك الثعابين

تراوح سعر سمك الثعابين بين 120 إلى 180 جنيها للكيلو جرام.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

وتراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك البربون

ووصل سعر كيلو جرام من سمك البريون من 20 إلى 45 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك السردين

وصل سعر الكيلو جرام من سردين من 25 إلى 45 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 70 جنيهًا للكيلوجرام، مكرونة مجمدة 30 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 22 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 75 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.