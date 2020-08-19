ضبط صاحب أكاديمية تعليمية وهمية بتهمة النصب في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب أكاديمية تعليمية وهمية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربي، لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا، وقيامه بالإعلان على الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن شهادات معتمدة من الجامعات المصرية في مجال (التمريض - علوم الحاسب الآلي)، التي تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنه من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات.

وعثرت الشرطة، بمقر الأكاديمية، على كمية من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - شهادات خبرة منسوب صدورها لأحد المستشفيات معدة للتزوير - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.