السعودية ترحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة

رحبت المملكة العربية السعودية، بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة، ومنع ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدة التزامها بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، اليوم، "تحدثنا عن تطورات عملية السلام في المنطقة، مؤكدًا التزام السعودية بالسلام على أساس خطة السلام العربية والقرارت الدولية التي تسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة واتخاذ القدس الشرقية عاصمة لها".

وأضاف الوزير السعودي: "ونرحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة، فنحن نشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب لضم الأراضي الفلسطينية غير شرعية، وتعرقل فرص تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقال ابن فرحان، إنه في هذا الصدد، نرحب بأي مبادرة تمنع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.