تضاعف رقعة حرائق غابات شمال كاليفورنيا..وإجلاء سكان عدة بلدات

انتشرت موجة حرائق غابات واسعة في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم، ما دفع السلطات إلى إخلاء عدة بلدات في المنطقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن السلطات الأمريكية، أن مجموعة من حرائق الغابات الشرسة تغطي حاليا بقعة مساحتها أكثر من 85 ألف فدانا ودمرت 50 منشأة على الأقل وتهدد بتدمير 2000 منشأة أخرى، وتسببت في إصابة 4 أشخاص حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الحرائق التي يُرجح اشتعالها بسبب ضربات البرق خلال الأيام الأخيرة، انتشرت سريعا في شمال كاليفورنيا والتهمت المنازل بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة عليها.

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن سكان أحياء مدينة فاكافيلي التي يقطن بها نحو 100 ألف شخص وقريبة من مدينة ساكرمينتو تلقوا أوامر بإخلاء منازلهم بعد رصد سرعة انتشار الحرائق واقترابها منهم.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الحرائق تضاعفت سرعتها والرقعة التي تغطيها خلال الليل وتشتعل حاليا في 5 مقاطعات مختلفة بكاليفورنيا، مشيرة إلى أن الحرائق تم احتواء 5% منها فقط.

وأوضحت، أن السلطات أمرت بإجلاء سكان عدة مناطق أخرى تنتشر فيها مجموعات حرائق غابات أخرى، مشيرة إلى أغلب المناطق التي تشتعل فيها الحرائق غير مأهولة بالسكان.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم هيئة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا لينيت راوند: "إن رجال الإطفاء كانوا يأملون في ليلة ذات طقس هادئ يساعدهم على احتواء الحرائق، لكن جاءت رياح عاتية دفعت الحرائق في اتجاه المحاصيل والبلدات التي تعتبر وقودا لها".