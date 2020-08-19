شرطة أيرلندا تلقي القبض على 9 أشخاص بتهمة الإرهاب

ألقت شرطة أيرلندا الشمالية القبض على 9 أشخاص لاتهامهم بالإرهاب، عقب مداهمات استهدفت أفرادًا يشتبه بانتمائهم لجماعة منشقة عن الجيش الجمهوري الإيرلندي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الشرطة، اليوم، إنها ألقت القبض على 7 رجال وسيدتين عقب عمليات تفتيش لستة عقارات وفقًا لقانون الإرهاب، على خلفية التحقيق المستمر بشأن أنشطة الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد.

وأضافت شرطة أيرلندا الشمالية أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 26 و 50 عامًا، كان يجري استجوابهم في بلفاست للاشتباه بتورطهم في مجموعة كبيرة من الأنشطة الإرهابية.