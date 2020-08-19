ضبط تشكيل عصابي وبحوزته 160 كيلو بانجو بأسيوط

تمكن فريق مباحث المخدرات بأسيوط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار في المخدرات، وبحوزته 160 كيلو بانجو قبل ترويجها بأبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مكتب مكافحة المخدرات، مفادها قيام تشكيل عصابي ضم 3 عاطلين تخصصوا فى الإتجار بنبات البانجو المخدر، وترويجه على عملائهم بنطاق واسع، متخذين من دائرة مركز شرطة أبنوب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة أبنوب، وبحوزتهم 4 جوالات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر زنة 160 كيلوجرام، ودراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ450 ألف جنيه، حيث جرى التحفظ عليها، وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.