أعلنت الأمم المتحدة، مصرع 45 مهاجرا على الأقل في حادث غرق قبالة سواحل ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أكد، اليوم، أن الطائرات بدون طيار هي عامل نجاح حاسم في مكافحة تهريب البشر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف وزير الداخلية النمساوى فى تصريحات، اليوم، إلى أنه تم إجراء تمرين لأمن الحدود باستخدام طائرات بدون طيار في منطقة نيكلسدور، موضحا أنه قبل نهاية الشهر الجاري سوف تبدأ عمليات اختبار الطائرات بدون طيار لتأمين الحدود مع المجر وسلوفينيا.

وأشار نيهمر، إلى وجود 120 ألف مهاجر غير شرعي حاليا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وعلى طول طريق غرب البلقان، كما لفت إلى بدء تأسيس شبكة أمان من ثلاث مراحل وهي حماية كل من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان و الحدود النمساوية وذلك من أجل الاستعداد قدر الإمكان لموجة جديدة من اللاجئين.

وأضاف الوزير النمساوي، أنه سيتم استخدام الطائرات بدون طيار لتنظيم نشر قوات الشرطة في منطقة الحدود بشكل أكثر كفاءة، معتبرا أنها عامل نجاح حاسم في مكافحة تهريب البشر ، مشيرا الى وجود أكثر من 40 طائرة بدون طيار و 90 مشغلًا قيد الاستخدام والتدريب حاليًا.