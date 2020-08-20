معهد تكنولوجيا المعلومات: 141 ألف متدرب استفادوا من منصة "مهارة تك"

قالت الدكتور هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، أن عدد المستفيدين من منصة (مهارة تك) في الخمسة أشهر الأخيرة بلغ نحو 141 ألف متدرب، مشيرة إلى أن خطط العمل بالمعهد شهدت تطورا كبيرا خلال العام الحالي لمواكبة خطط الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الكوادر البشرية.

وأضافت "صالح"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش فعاليات ختام أعمال العام التدريبي 2019-2020 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" تحت عنوان (عقول مصرية شابة)، أن الخطط شملت تطويرا أفقيا لتخصصات ذات بعد استراتيجي مرتبط بجهود الدولة في التحول الرقمي، خاصة في مجالات مثل أمن المعلومات، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والتي وصل عدد خريجيها إلى أكثر من 500 متدرب بالتعاون مع شركات مصرية من القطاع الخاص.

وأضافت أنه تم تبني آليات تكنولوجية جديدة ودمجها لتقديم خدمات تدريبية مدمجة داعمة لمزيد من الإتاحة وتعميق دور المدرب في أعمال التطبيق وحل المشكلات ومن ثم تفعيل أكبر لطاقات المتدرب الابداعية وذلك من خلال منصة المعهد للتعلم الإلكتروني (مهارة تك) بما تحتويه من محتوى متميز باللغة العربية مقدم من متخصصي المعهد أو شركاء القطاع الخاص، وكذلك المحتوى المقدم من خلال الشراكات الجديدة مع مقدمي المحتوى العالميين، مما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من منصة (مهارة تك) في الخمسة أشهر الأخيرة من 6 آلاف إلى 141 ألف متدرب.