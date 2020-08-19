أفريكسم والفرنسية للتنمية يطلقان برنامجا للاستثمارات الخضراء بإفريقيا

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" عن إبرامه اتفاقا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لبرنامج تمويلي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، لمساعدة البنك على تفعيل الاستراتيجية الجديدة للتمويل من أجل المناخ، والتي تستهدف إقامة استثمارات خضراء ومنخفضة الانبعاثات، وأكثر مرونة على امتداد القارة الإفريقية.

وذكر "أفريكسم بنك"، في بيان اليوم، أنه كجزء من برنامج التمويل، أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 500 ألف يورو لتنفيذ برنامج للمساعدة التقنية، والذي من شأنه مساعدة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" في تطوير استراتيجية التمويل المستدام.

وسيضطلع البنك الأفريقي بالترويج لهذه الشراكة بينه وبين الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسات الأخرى المشاركة، وسيقوم بنشر آليات التمويل المبتكر من أجل التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن التغير المناخي يؤثر بالسلب على الناتج القومي الإجمالي للقارة الإفريقية بنسبة 2.8 % سنويا، وهو ما يعادل 100 مليار دولار، ولأجل التعامل مع تحديات التغير المناخي في إفريقيا، يجب أن يجري تطوير حلول التمويل ليس فقط عبر تدفقات التمويل الخارجي، ولكن أيضا من خلال تطوير آليات خاصة وأكثر مناسبة، والتي من شأنها أن تعزز التنمية المستدامة.