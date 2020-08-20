10 مشاهد في مأساة الدكتورة سونيا بدأت بمنع دفنها وانتهت بحكم المحكمة

أسدلت محكمة جنايات المنصورة بجلسة، أمس، 19 أغسطس 2020، الستار عن قضية منع دفن الدكتورة سونيا عبدالعظيم بعد وفاتها بكورونا من أهالي قريتها "شبرا البهر" مركز أجا في الدقهلية، بالحكم بالسجن على 23 متهما لمدة سنة واحدة، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات، و17 متهما هاربا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكان منع دفن الطبيبة التي وافتها المنية بكورونا من أهالي قريتها "شبرا البهر" مركز أجا في الدقهلية، كان بمثابة الصدمة الكبيرة، ومأساة إنسانية بعد أن منع بعض أهالي القرية سيارة الإسعاف التي تنقل الجثة من دخول المقابر خوفا من فرض الحجر الصحي على القرية بالكامل.

رصدت "الوطن"، 7 مشاهد لمحاولات دفن الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف "64 عاما"، التى توفت أثناء علاجها بمستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة في الإسماعيلية عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

1- وصول الجثة للقرية الساعة 7 صباحا

وصلت سيارة الإسعاف التي تنقل الجثة في حضور عدد من أهل المتوفاة إلي قرية" شبرا البهو"، إلا أنهم فوجئوا بتجمهر عدد من الأهالي أمام المقابر ورفضوا دخول سيارة الإسعاف إليها، وطالبوهم بالعودة من حيث جاءوا، وأنها كانت تقيم بالمنصورة، إلا أن أصول أسرة زوجها بالقرية، والتي تمتلك 4 مقابر بها.

وحاول المصاحبون للجثمان إقناع الأهالي أن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات طبقتان من القماش الأبيض والثالث من الجلد العازل، وسيجري الدفن وفقا للطريقة الشرعية والوقائية وتم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف للجثة إلا أنهم أصروا على رفضهم، ومنعوا الدفن.

2- احتجاج الأهالي ومنع الدفن

وزاد عدد المحتجين، وأشعل بعضهم النار في أكوام لقش الأرز، فيما ردد بعضهم الهتافات" الكورونا لا" و"الطبيبة لا" ، "إيد واحدة".

تدخلت الأجهزة الأمنية في محاولة لإقناع الأهالي مره أخرى فرفضوا دخول الإسعاف إلى المقابر بحجة أنها ليست من أبناء قريتهم وإنما زوجها وخوفا من انتشار العدوى، وفرض الحجر الصحي على القرية.

3- تدخل الشرطة

انتقل إلى القرية مدير أمن الدقهلية في ذلك الوقت ، والعميد عماد المهدى مأمور مركز شرطة أجا، بالإضافة إلي قوة من الأمن المركزي، وبعد أن فشلت جميع محاولات الإقناع بفتح الطريق أمام الإسعاف، أطلقت القوات عدد من قنابل الغز فتفرق الأهالي وتمكنت سيارة الإسعاف من الدخول بالجثة إلي المقابر.

4- القبض على مثيري الشغب

ألقت أجهزة الأمن القبض على 25 شخصا من مثيري الشغب لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

5- الدفن

تمكن فريق الحجر الصحي المصاحب للإسعاف من دفن الجثة، ووفرت الإدارة الصحية بأجا المواد اللازمة لتطهير وتعقيم المقابر، وسيارة الإسعاف.

6- المتوفاة أول مريضة تكتشف صحة الدقهلية إصابتها بكورونا

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن الطبيبة المتوفاة "سونيا عبد العظيم عارف 64 سنة" غير ممارسة للطب"، أصيبت بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 14 مارس الماضى إثر تأكد إصابتها بالفيروس.

وأضاف المصدر أنه تبين من ترصد حالتها والمخالطين لها أنها أصيبت بالعدوى من ابنتها العائدة من إسكتلندا التى سافرت يوم 25 فبراير، وعادت لمصر يوم 11 مارس الماضي، وكانت تقيم معها وتبين أنها حاملة للفيروس من الخارج .

وأشار المصدر أن السيدة هي أول إصابة ظهرت بمدينة المنصورة بفيروس كورونا وتم استقبالها بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه فى إصابتها وأخذ مسحات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة وفور التأكد من الإصابة تم نقلها لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية مع فريق طبى لسوء حالتها حيث كانت تعانى من مشاكل صحية مزمنة، إلي أن تم إعلان وفاتها أمس متأثرة بالفيروس .

7- إطلاق اسمها على مدرسة بقريتها

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، على مدرسة شبرا البهو مركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية وذلك تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها، مؤكدا أن الأطباء هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير .

8- الأهالي يعتذرون عما بدر منهم

اعتذر أهالي قرية "شبرا البهو" عما بدر من قلة من أهلها بمحاولة منع دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم ، وكتبوا علي اللافتات التي تصدرت الشوارع الرئيسية بالقرية وبجوار المدرسة التي تحمل اسمها "يتقدم شباب شبرا البهو وجميع الأهالي باعتذار وأسف كبيرين للسيد الدكتور المهندس محمد الهنداوي، وأسرته الكريمة، عن التصرفات الغير مسئول، التي ظهرت من البعض وندين بأشد العبارات هذه التصرفات سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة، خالص التعازي والمواساة، شباب بيحب بلده"

9- إحالة 42 متهما إلى الجنايات

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، 42 شخصا من قريتي "البهو وشبرا البهو"، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحامي العام إلى المتهمين وعددهم 42 "منهم 17 شخصا هاربا" في القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ، بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.

10- صدور الحكم

أسدلت محكمة جنايات المنصورة بجلسة 19 أغسطس 2020 الستار عن القضية بالحكم بالسجن على 23 متهما لمدة سنة واحدة، ومتهمان بالسجن 3 سنوات، و17 متهما هارب بالسجن المشدد 10 سنوات.