محافظ كفر الشيخ: الانتهاكات التي تعرضت لها "أمنية" جسيمة وتحتاج للدعم

وصف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واقعة تعذيب الطفلة "أمنية"، بالمؤسفة، نظراً للانتهاكات الجسيمة التى تعرضت لها طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها.

وقال "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل محاسبة الجناة.

وأضاف: "انتهاكات أكثر من اللازم جسدياً لطفلة لا تتعدى الـ9 سنوات" معتبرًا أنها واقعة مؤسفة، مشدداً على أن الطفلة فى حاجة إلى دعم نفسى قوى.

وأكد المحافظ، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتواصل الآن مع أفراد الأسرة التى تنتمى لها الطفلة، من أجل توفير ما يلزم لهم معنوياً ونفسياً وبخاصة الطفلة أمنية التى فى حاجة إلى علاج طبى ونفسى للتخلص من آثار الحادث.

من جانبه قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزارء إن الصور المتداولة للطفلة "أمنية"، تقشعر لها الأبدان، وبشعة بشكل كبير.

وشدد "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، على أن مجلس الوزراء تعامل مع الواقعة فور علمه بها.