سعر اليورو اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر

اختلفت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات قبل اليوم الخميس 20 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعراليورو في عدد من البنوك المختلفة كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.