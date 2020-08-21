4 طرق لتقديم الشكاوى بهيئة الرقابة الادارية.. تعرف على ضوابطها

تعد هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017، و​لها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء، الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتعتبر الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري، تمارس كل أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية.

​وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية الشكاوى التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، والشكاوى التي لا تتبعها، وأسلوب تقديم الشكوى، وفقا لما حددته الهيئة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الشكاوى التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية

ـ أوجه الخلل والقصور في الجهاز الإداري بالدولة.

ـ مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.

ـ إهمال العاملين في آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.

ـ سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ـ أي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

الشكاوى التي لا تختص بها هيئة الرقابة الإدارية

ـ الشكاوى التي تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف.

ـ الشكـاوى التي لا تحــوى وقائـــع محـــــددة يمكــن التحري حولها أو فحصها.

ـ الشكاوى التي يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء.

ـ الشكاوى التي يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى.

ـ الشكاوى التي يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها.

ـ الشكاوى المجهولة. ​

أسلوب تقديم الشكوى بجهاز الرقابة الادارية

ـ أولاً من خلال مكتب خدمة المواطنين:

شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن في تقاطع شارعي النزهة وأسماء​ فهمي بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

ثانياً: من خلال البريد العادي

ـ ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها صندوق بريد رقم 111 هليوبوليس.

ثالثاً: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة

ـ من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم اختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال. ​​

رابعاً من خلال الفاكس

ـ ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.

وأوضحت الهيئة أنه سوف يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.

وكانت الهيئة بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 لممارسة اختصاصاتها، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017.