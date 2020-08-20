42 حريقا في غلاف غزة جراء البالونات الحارقة

أشارت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم، إلى اشتعال 42 حريقا في مستوطنات غلاف غزة جراء البالونات الحارقة، منذ الصباح، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشارت الوكالة وشهود عيان، إلى إطلاق الشبان عشرات الدفعات من البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وشوهدت بعض الحرائق داخل السياج الأمني.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، قائلاً إن هذا "الخيار مطروح على الطاولة".

وأوضح نتنياهو خلال اتصال هاتفي أجراه قبل يومين مع قادة مستوطنات الغلاف، أن حكومته تبنت سياسة تعتبر "البالون كالصاروخ".