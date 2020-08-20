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مصدر: 400 طالب اعتذروا عن امتحانات الثانوية.. يحق لهم دور ثانٍ

كتب:

محمود عبد الرحمن
10:19 م | الخميس 20 أغسطس 2020
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن نحو 400 طالب قدموا اعتذارات عن خوض امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة، موضحًا أن من يشارك منهم في الامتحانات التي ستجرى يوم السبت، مع طلاب الدور الثاني من الامتحانات، سيمتحنون بنفس نظام العام الجاري.

وأكدت المصادر أن من سيقرر البقاء للعام المقبل سيدخل الامتحانات بنظام الورقي، لكن بنظام أسئلة العام المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت لطلاب الثانوية إمكانية تأجيل الامتحانات لخوضها مع امتحانات الدور الثاني، والحصول على الدرجات كاملة.

وتبدأ يوم السبت المقبل، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

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