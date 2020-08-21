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مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 في حريق بمنجم فحم شرقي الصين

نقل 16 مصابًا منهم إلى المستشفى بينهم شخص في حالة خطيرة

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أ ش أ
09:42 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
ضحايا منجم الصين

ضحايا منجم الصين

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون، بعد اندلاع حريق مفاجئ في منجم فحم بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أن 19 عاملا كانوا موجودين عندما وقع الحادث في منجم "ليانغباوسي" للفحم في محافظة جياشيانغ، حيث تم انتشال جميع العمال من تحت الأرض ونقل 16 مصابًا منهم إلى المستشفى.

وأضافت السلطات أن سبعة عمال لقوا حتفهم بعد فشل العلاج، فيما لا يزال التسعة الآخرون يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم شخص واحد في حالة خطيرة.

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