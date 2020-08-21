النيابة تستعلم عن تراخيص الباخرة الغارقة في النيل "جولدز جيم"

قررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية لمعاينة الباخرة النيلية الغارقة "جولدز جيم" بالدقي، لبيان أسباب غرقها للمرة الثالثة، والاستعلام من الجهات المختصة عن التراخيص الخاصة بها.

وأفادت التحقيقات أن الحادث لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية سواء وفيات أو مصابين، وأن الأضرار الكبرى خاصة بالباخرة ذاتها.

كان اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، مفاده تلقيه بلاغا بوقوع حادث بأحد البواخر النيلية بالقرب من السفارة السعودية بالدقى، وتم الدفع بقوات إنقاذ بقيادة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء، وتبين انهيار الطابق الثالث بالباخرة أثناء إجراء إصلاحات بها ودلت التحريات أن الباخرة سبق أن تعرضت العام الماضى لحادث زغرب منها الطابق الأول، وتم انتشالها، واليوم كان عمال يقومون بأعمال إصلاح وبعد انصرافهم انهار الطابق الثالث دون وقوع إصابات.