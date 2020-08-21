"مدبولي" مُشجع لـ"اللعبة الحلوة": يميل لـ"الأهلى".. ولعب لـ"الزمالك"

يُشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مباراة الأهلي والزمالك، غداً السبت، في مشهد أقرب للحياد؛ فـ"مدبولي" مُشجع لـ"اللعبة الحلوة"، ويعشق الاستمتاع بالأحداث الرياضية المختلفة، وهو ما ظهر خلال "مباراة الوزراء"، التي لُعبت في مدينة العلمين الجديدة مساء الأربعاء الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مقر الحكومة الصيفي.

"مدبولي" يميل لتشجيع النادي الأهلي، حسب مقربين منه، إلا أنه يمتلك تاريخاً طويلاً مع نادي الزمالك؛ حيث لعب في الفريق الرسمي لنادي الزمالك لكرة اليد، قبل أن يتفرغ، ويعمل معيداً في كلية الهندسة.

ودرَّب كمال درويش، الرئيس السابق لنادي الزمالك، فريق اليد وقتما كان "مدبولي" لاعباً فيه، وقال، في تصريحات إعلامية سابقة له، إن "مدبولي" كان يزامله في الفريق وقتها "الجيل الذهبي ليد الزمالك"، وكان يضم مصطفى الأحمر، وحسن صقر، وغيرهما.

وأوضح "درويش"، أن "مدبولي" كان لاعباً منظماً، حيث كان يقسم وقته ما بين الدراسة، والمباريات والبطولات، حيث كان طالبا بكلية الهندسة، وكان متفوقاً حتى أصبح معيداً بالجامعة.