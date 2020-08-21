وزير التموين يكشف عن انتمائه الكروي قبل مباراة القمة.. ويتوقع الفائز

قبل ساعات من القمة الـ120 بين الزمالك والأهلي والتي تقام مساء غد السبت، في الجولة الـ21 في مسابقة الدوري الممتاز، سيتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المباراة من منزله بحى السادس من أكتوبر، فهو أهلاوي صميم، ويندرج من عائلة أهلاوية بالكامل.

الوزير الشرقاوي أبن مركز أبو كبير، يتمنى ويتوقع فوز الأهلى وحسمه لمباراة الديربي، لكنه الأمنية الأهم لديه أن تتسم المباراة بالروح الرياضية بين الفريقين الأكبر في إفريقيا وأصحاب الشعبية الأكبر في الوطن العربي، حيث يمثل الفريقين بحسب الوزير المصيلحي "روح مصر وقلبها"، متمنيًا أن تنتهي المباراة مهما كانت النتيجة بروح رياضية وود بين لاعبي الفريقين، خاصة أنهما القوام الأساسي لمنتخب مصر.

وللمصيلحي موقف طريف يتعلق بكرة القدم، خلال انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، حينما كان يدلى بصوته والتقى بالكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق.

وقال المصيلحي وقتها لعميد الكرة المصرية أثناء لقائهم بعد الانتهاء من التصويت: "تيجي نقسم ونعمل فرقة، النهارده بنشجع الكرة كوسيلة عظيمة جدًا للتربية والأخلاق والمعاملة والترفية وكل هذه الأمور".

وتقابل الفريقان في 119 مباراة فاز الأهلي 45 مباراة بينما حقق أبناء ميت عقبة الفوز في 26 مباراة، وحسم التعادل 48 مواجهة بين الفريقين، واستطاع الأهلى هز شباك الأبيض في 148 مناسبة، بينما سجل لاعبو القلعة البيضاء 100 هدف في شباك الأحمر