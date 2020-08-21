في ليلة زفافها.. "شيرين" عروس سوهاج تودع أسرتها وعريسها بلا عودة

جلست بجانب عريسها في أبهى صورة بالفستان الأبيض داخل دار مناسبات خاصة بعائلتها لتوثيق عقد الزواج، لتنطلق الزغاريد داخل القاعة لتقديم التهاني للعروسين، وتعم الفرحة بين جميع الحضور، لكنها لم تستمر سوى 3 ساعات فقط لتتحول المشاعر إلى حزن عميق وصدمة مدوية بسبب موت العروس وإصابة العريس في حادث تصادم مروع قبل وصولهما إلى منزل الزوجية.

العروس ماتت بفستانها الأبيض قبل أن يصل موكب العرس إلى منزل الزوجية بسوهاج، وبحسب تحريات المباحث، فإن سيارة العروسين انقلبت داخل ترعة، على طريق الطليحات في مركز طهطا، وجرى انتشال العروس والمصابين من داخل الترعة ونقلهم لمستشفى طهطا العام.

دقائق وأعلن المستشفى وفاة العروس "شيرين" وإصابة العريس "إبراهيم" بإصابات بالغة دخل على أثرها في غيبوبة أفقدته الوعي، وأصيبت ابنة شقيقة العروس "نورا"، والتى كانت تستقل سيارة العروسين بجانب السائق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة بترعة مجاورة لطريق فرعي بين طهطا والطليحات في موكب زفاف، حيث نتج عن الحادث مصرع العروس وإصابة العريس وفتاة وسائق السيارة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه انقلاب السيارة داخل الترعة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث أن العروس تدعى "شيرين. ح. ع" 26 عاما وتقيم قرية كوم بدر والعريس "إبراهيم. ح. ا" 35 عاما مصاب بغيبوبة ونورا. ع. م" مصابة بإصابات خفيفة وإصابة قائد السيارة، وجرى انتشال الجثة والمصابين من داخل الترعة، ونقلهم لمستشفى طهطا العام لتلقي الإسعافات.

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على العروس المتوفاة لبيان أسباب الوفاة رسميًا، وموافاة النيابة بنتائج التقارير الخاصة بالعروس والمصابين، وشكلت النيابة لجنة فنية من المرور لمعاينة الحادث لبيان أسبابه.