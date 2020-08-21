وزير الزراعة: أتمنى انتهاء القمة بروح رياضية مهما كانت النتيجة

قبل ساعات من القمة الـ120 بين الزمالك والأهلي والتي تقام مساء غد السبت، في الجولة الـ21 في مسابقة الدوري الممتاز، يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مباريات القمة، لتشجيع الفريق الأقرب له.

الوزير ابن محافظة الغربية، من المتابعين لمباريات كرة القدم، والرياضة بشكل عام ويمارسها بشكل مستديم، أعرب عن تمنياته بأن تنتهي المباراة مهما كانت النتيجة بروح رياضية وود بين لاعبي الفريقين، بما يليق بمكانة مصر.

وأكد الوزير على أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة بشكل عام، وضرورة ممارستها بشكل يومي، لأن العقل السليم في الجسد السليم، لافتاً إلى أنها وسيلة للتخلص من الأمراض، وعلى رأسها مرض السمنة الذي يكون سبباً في أمراض أخرى عديدة، كما أن الحرص على الرياضة يعزز من القدرة على الإنتاج الذي يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دائم.

وحسب مقربين من الوزير، فهو يميل إلى تشجيع نادي الزمالك، لكنه يرفض الإفصاح عن انتمائه أمام المقربين منه، ويؤكد أن كرة القدم هدفها أكبر من أن تتسبب في خلافات على تشجيع فريق بعينه.