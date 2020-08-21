فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى فلسطيني ويصيب أطباء وممرضين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن ثمانية حرائق اندلعت في غلاف غزة منذ الصباح بفعل بالونات حارقة.

وأوضحت أن الـ8 حرائق اندلعت في مستوطنات الغلاف، بينها حريق كبير في جبار عام، حيث جرى العثور على بالونات حارقة تحمل أجساما متفجرة قرب مزرعة أفوكادو في المجلس الإقليمي أشكول، كما عثر على أخرى في شعر هنيغف، حسب وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

وأجرت القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس تقييما للأوضاع الأمنية في القطاع، من أجل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية للتوتر مع غزة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يعزز من إجراءات الاستعداد ليوم قتال محتمل "تصعيد"، حيث حظر النشاط الزراعي للمستوطنين في المناطق القريبة من حدود قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية شنت فجر اليوم، غارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر موقع "تويتر"، أن الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على إطلاق7 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل أمس الأول.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مستشفى المقاصد في بلدة الطور، وألقت القنابل داخل قسم الطوارئ، كما خرب الجنود بعض محتوياته خلال انتشارهم داخل القسم، وأصيب عدد من الأطباء والمرضى بالاختناق جراء قنابل الغاز، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وجنوب الخليل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان، ومنعتهم من إقامة الصلاة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، ان هذه الفعالية تأتي رفضا لسياسة الاستيطان، وضم الأراضي لصالح توسيع المستوطنات، والتصدي لمخطط حكومة الاحتلال التي أقرت الاستيلاء على 3600 دونم في منطقة الثعلة، التي تقام على أراضيها مستوطنتا كرمئيل وماعون شرق يطا، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".