4 دقائق رعب.. تفاصيل جديدة في تفحم سيدة حامل وأسرتها بحريق دار السلام

"إلحقونا يا جماعة فيه حريق هيدمر الدنيا، مش عارفين الناس نايمة في البيت ولا برة"، تلك الكلمات كانت بمثابة رسالة استغاثة أطلقها عدد من سكان شارع الجمهورية في عزبة خير الله بدار السلام، من أجل المساهمة في إخماد النيران التى شبت في العقار رقم 3 وتصاعدت منها أعمدة الدخان بشكل كثيف.

4 دقائق فقط هي مدة الحريق المدمر الذى التهم محتويات شقة في دار السلام، وتسبب في تفحم أسرة مكونة من 5 أفراد، وهم حبيبة 10 سنوات، ومالك 8 سنوات، وروان 4 سنوات، والأم هدى شعبان محمد 30 سنة، وجنينها، والأب رمضان محمد قطب منازع 33 سنة، فرد أمن بشركة خاصة.

وبحسب التحريات فإن مساحة المنزل 60 مترا، وأتت النيران على محتويات المنزل، وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحادث لبيان أسباب حدوثه، وموافاة النيابة بنتائج تلك التقارير، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعاء شهود العيان.

حمل المسعفون جثامين أفراد الأسرة الخمسة إلى سيارات الأسعاف لنقلهم إلى المستشفى بعد وفاتهم في حادث حريق مروع في دار السلام جنوب العاصمة القاهرة، والتهمت النيران أفراد الأسرة الخمسة، وبحسب تحريات المباحث فإن الحادث خاليا من أي شبهة جنائية وأن النيران مصدرها ماس كهربائي إلا أن حسم الأسباب الحقيقية سيظل خفيا حتى يعلن خبراء الأدلة الجنائية عن التقارير الفنية.

وقال شهود العيان في التحقيقات: "كنا معتقدين أن الشقة فاضية وأصحابها برة، بس اكتشفنا جثثهم بعد انتهاء قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، ساعتها الناس كلها في الشارع شعرت بالحزن والصدمة".

ماس كهربائي السبب في الحادث، بحسب التحريات الأولية للمباحث التى لاحظت حدوث انفجار في لوحة الكهرباء وامتدت النيران إلى محتويات المنزل وحولتها إلى ركام.

الحادث المآساوي ترك حالة حزن شديدة بين أقارب المتوفين وجيرانهم الذين شاركوا قوات الحماية المدنية في عمليات الإطفاء حتى تم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى في مشهد مأساوي حزين لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان أسباب الوفاة.

مشهد خروج جثامين المتوفين في سرب من سيارات الأسعاف كان له آثار مؤلمة لدى جيران المتوفين الذين عبروا عن تلك اللحظات في حديثهم لفرق التحقيقات: "اللي حصل منظر بشع والأسرة كلها انتهت في لحظة ماتوا كلهم ربنا يرحمهم".

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قالت في بيان لها، إن الحريق اشتعل بسبب ماس كهربى، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل المتوفين للمستشفى.

وأشارت الغرفة إلى تلقيها بلاغا بنشوب حريق فى عقار بدار السلام، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، و فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.