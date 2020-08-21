كريم نيدفيد جاهز للعودة لتدريبات الأهلي

كشف عبدالرحمن عادل، محامي اللاعب كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تجدد إصابة اللاعب في الركبة وعودة الآلام مرة أخرى وحاجته للخضوع إلى جراحة جديدة.

وقال عبدالرحمن عادل في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة وغرضه تصدير مشهد سلبي تجاه اللاعب، بالإضافة إلى إثارة استقرار الأهلي قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك، غدًا السبت.

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