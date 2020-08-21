الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإزالة علم فلسطين بشمال نابلس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإزالة سارية علم فلسطين في بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية "سبسطية" محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأخطرت بإزالة سارية العلم الموجودة في ساحة البيدر ويصل طولها نحو 16 مترا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار عازم، إلى أن الاحتلال يصعد من انتهاكاته بحق أهالي البلدة، ويهدد دائما بتجريف وتخريب مشروع البيدر السياحي، الذي جرى إنجازه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".