"راديو ون" تنتج الموسم الجديد لـ"مصر من البلكونة" وتدعم "طوبة"

قررت شركة "راديو ون" للإنتاج الفني إنتاج وتسويق الموسم الجديد لبرنامج الديجيتال (مصر من البلكونة) الذي يقدمه الثلاثي محمد فتحي وياسمين نور الدين وأيمن عثمان، والذي حقق نجاحا لافتا في موسمه الأول الذي تناول العديد من الحكايات التاريخية النادرة من قلب التراث المصري.

وقال خالد حلمي رئيس مجلس إدارة "راديو ون"، إن الشركة في إطار دعمها للمحتوى الهادف قررت التعاقد مع محمد فتحي وياسمين نور الدين، أصحاب قناة "طوبة" على "يوتيوب" لإنتاج وتسويق برامجها المختلفة وعلى رأسها "مصر من البلكونة" الذي كان للشركة الفضل في تقديمه قبل سنوات كبرنامج إذاعي، وأضاف الخبير الإعلامي أن اقتناعه بموهبة فتحي وياسمين وما يقدماه لا سيما بعد أن قدمهما إذاعيا للمرة الأولى قبل عدة أعوام.

وأضاف حلمي أن شركته تقدم الدعم دائما للمحتوى الجيد وأن مستقبل المهنة يتطلب رعاية أكبر للمواهب وتعديل لمسار البرامج الديجيتال بدلا من تسطيحها واختصارها في تقديم محتوى خارج لمجرد جذب الجمهور، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون بداية دخول شركته بقوة في إنتاج ودعم المحتوى المقدم لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويشهد الموسم الجديد لـ"مصر من البلكونة" انضمام الدكتورة رضوى زكي لفريق الإعداد والتقديم وهي متخصصة في علم الآثار ونالت العديد من الجوائز المصرية والعربية.

وقال محمد فتحي إنه ليس غريبا على الشركة التي وثقت به قبل أعوام وقدمته كمذيع راديو، موضحا أن الموسم الجديد لـ(مصر من البلكونة) سيستعرض قصصا مدهشة من التراث المصري وسيستهدف ترسيخ الهوية عند الجيل الجديد وتقديم محتوى هادف بأسلوب يتناسب مع طبيعة هذا الجيل الذي لا يجد من يخاطبه، مقدما الشكر إلى أيمن عثمان كاتب الحلقات الذي بذل جهدا كبيرا في البحث عن أصول الحكايات ومراجعها في حين أبدت الإذاعية ياسمين نور الدين سعادتها بالتعاون، وأشارت إلى أن "راديو ون" اختارتها قبل عدة أعوام لتكون أول صوت يسمعه مستمعو الإذاعة التي كانت تديرها الشركة على موجات الـfm.

وأشارت ياسمين إلى الصدى الذي حققه برنامج مصر من البلكونة وخاصة على منصة تيك توك، مؤكدة أنها تشعر بمسؤولية كبيرة جعلتها ترغب في تقديم محتوى هادف على هذه المنصة الشهيرة التي قدمت دعما كبيرا لهم وفتحت وقت الفيديو استثنائيا لثلاث دقائق اقتناعا بأهمية محتوى مصر من البلكونة.

وأسس فتحي وياسمين قناة "طوبة" عبر "يوتيوب" قبل أربعة أشهر بشعار (محتوى بيبني)، وقدما من خلالها برامج الكتالوج وعشان تبقى عارف ومصر من البلكونة الذي تعدت مشاهداته مليون مشاهدة على منصة تيك توك رغم محتواه الجاد، ورحبت المنصة في صفحتها الرسمية بالبرنامج في سابقة هي الأولى من نوعها واصفة إياه بـ(المحتوى الهادف).

الموسم الجديد سيذاع بدءا من الثلاثين من أغسطس بواقع ثلاث حلقات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويعرض بشكل مجاني على قناتي toba channel وradio one على اليوتيوب، إضافة لمنصة تيك توك وصفحة القناة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو من إخراج أحمد بقوش.