تقرأ غداً.. "القمة 120" الزمالك "كامل العدد" والأهلي يتحدى الغيابات
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الوطن
07:12 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا السبت، الاستعدادات لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وفي العناوين:
السيسي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
التنسيق: معامل الجامعات جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية
القليوبية تحافظ على "صفر كورونا" وتعافي 6 بمطروح و10 إصابات بالمنيا
وزراء الحكومة عن لقاء القمة: بنشجع اللعبة الحلوة
مركز الوعي البيئي بـ"حدائق القبة".. هنا تتحول النفايات إلى ذهب
وفي الشأن الدولي:
رئيس الوزراء السوداني: نظام "البشير" يحلم بالعودة ويحاربنا
وزير الصحة اللبناني يشيد بمصر: ساندتنا في محنة "انفجار المرفأ"
بكين تلغي الكمامة بعد توقف إصابات كورونا