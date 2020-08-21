نسرين طافش تستكمل تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"

تستكمل النجمة نسرين طافش تصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الآخر" مع ماجد المصري والتي تقوم ببطولته.

وقالت نسرين إنها مستمرة في تصوير مشاهدها في المسلسل في الفترة الحالية، فتجسد نسرين دور زوجة ماجد المصري.

وفي منتصف الشهر الماضي كانت أعلنت الفنانة نسرين طافش، عبر إنستجرام، بداية تصوير مسلسل "الوجه الآخر".

ونشرت نسرين صورة لها من كواليس المسلسل، وعلقت: "أول يوم تصوير من الوجه الآخر، توكلنا على الله.. ادعولنا".

مسلسل "الوجه الآخر"، ثاني بطولات ماجد المصري، بعد مسلسل "بحر"، يشاركه العمل، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتأليف فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش ومن إنتاج سنيرجي.