وزير الصحة اللبناني: مصر سارعت لإنقاذ المتضررين من انفجار بيروت

أشاد الدكتور حمد حسن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بمسارعة مصر ومبادرتها في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، عقب وقوع انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن أطباء مصر هبوا لنجدة أشقائهم اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الحادث الأليم، الذي احتاج إلى التعاون والتكاتف والتعاطف بين أبناء الأمة العربية الواحدة، مؤكدا أن الجانب المصري قدم كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد كلف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بإرسال وفد طبي من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، إلى المركز الصحي التابع للجامعة العربية ببيروت.

ووصل الوفد الطبي المصري المكون من واحد وعشرين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر في تخصصات (الجراحة العامة - جراحة التجميل والحروق - جراحة الأطفال - الأطفال - العظام - أمراض العيون - الأنف والأذن والحنجرة - القلب والصدر - الأمراض النفسية والعصبية) إلى لبنان على متن طائرة عسكرية.

وقدم الوفد الطبي المصري العلاج للمرضى بالمركز الصحي التابع لجامعة بيروت العربية مدعوما بأربعة عشر طنا من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية هدية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للشعب اللبناني الشقيق.