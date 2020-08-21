يوهانسن: اهتمام غير مسبوق بملف التعليم في عهد السيسي

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، وجود اهتمام غير مسبوق بملف التعليم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد، مضيفة: "أرى أن هذا الأمر سيعطي البلاد دفعة تنموية كبيرة؛ فمثلاً ماليزيا وإندونيسيا تقدمت التعليم، وأصبحت أولوية".

جاء ذلك في حوار خاص لـ"الوطن" مع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يُنشر في عددها الصادر صباح غداً السبت.

وعن تعجب البعض من تصدر طلاب المدارس الحكومية لأوائل الثانوية العامة، قالت: "لا ده شيء طبيعي؛ فـ(طول عمرهم الخريجين بيكون معظمهم من المدارس الحكومية)، نظرا لأنهم الكتلة الكبيرة في العملية التعليمية".

وأضافت: "مصر بلد كبير، وتعليمها قديم وعريق، ولكن "التغيير بياخد وقت"، ونحن ورثنا ميراثا كبيرا؛ فلدينا 18مليون طالب أو أكثر بمصر، وهناك دول تعدادها كاملة لا يستغرق 3 ملايين نسمة".

وعن رؤية جودة التعليم لـ "مصر 2030"، قالت: "نطمح لأن يصبح 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي معتمدة، و80% من مؤسسات التعليم العالي، وأن يصبح لنا اعتراف بخريجينا عالميا، وأن تكون مخرجات، ومواصفات الخريجين على مستوى عالي".

وعن "الوضع الراهن"، قالت: "في خطتنا، كنا نستهدف أن يكون 20% من المنشآت قبل الجامعية معتمدة، و30% في التعليم العالي".

وبسؤالها عن تحقق هذا التوقع، قالت: "الواقع أن تلك النسبة لم تتحقق بعد"، لكنها أكدت تعاون "الهيئة" مع الجهات المختلفة للسير والمضي قدماً في خطة عام 2030.