تثقيف 20 مُيسرة من أسيوط ضمن مبادرة "مراكب النجاة"

في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لاستمرار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة" في تحقيق أهدافها، يرصد التقرير التالي برنامج تثقيف مُيسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد فعالياته في أسيوط.

• البرنامج يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبرنامج الغذاء العالمي

• أن البرنامج استمر على مدار أسبوع مستهدفا تثقيف 20 مُيسرة من محافظة أسيوط باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية.

• اختيار المُيسرات جاء من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد من 5 مراكز بمحافظة أسيوط وهم "البداري، ساحل سليم، أسيوط، أبنوب، أبو تيج"

• تم تدريب المُيسرات على مهارات التواصل مع الفئات المستهدفة بالتوعية؛ لتعزيز القدرة الوطنية للمُيسرات على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في نطاق محافظاتهم.