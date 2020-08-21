انفجار في ساحة الحبوبي وسط الناصرية بالعراق

وقع انفجار في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة "ذي قار" جموب العراق، أدى لسقوط إصابات بين المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، عن نشطاء في ساحة الحبوبي قولهم، إن "عبوة صوتية انفجرت على إحدى خيام المعتصمين وتسببت بجرح ثلاثة منهم".

ولم يذكر النشطاء مزيدا من التفاصيل، كما لم تُعلن السلطات الأمنية في العراق أي إحصائية للحادث.

وتظاهر المئات من مواطني محافظة البصرة، عصر اليوم، وسط المحافظة تنديدا بعمليات الاغتيال والخلافات العشائرية المسلحة، التي شهدتها المحافظة مؤخرا، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.