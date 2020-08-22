محكمة أمريكية تقضي بسجن "قاتل الولاية الذهبية" مدى الحياة

قضت محكمة أمريكية في ولاية كاليفورنيا، اليوم، بسجن القاتل المتسلسل الشهير المعروف بـ "قاتل الولاية الذهبية"، أو جوزيف جيمس دي أنجيلو، مدى الحياة بدون الإفراج المشروط.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن دي أنجيلو حضر أمام قضاة المحكمة جالساً على كرسي متحرك ومرتدياً قناع وجه، وحضر الجلسة بعض الضحايا وأفراد أسرهم.

وعبّر المتهم، الذي يبلغ من العمر حوالي 75 عاماً، عن ندمه بشأن الجرائم الفظيعة التي قام بها، قائلاً للحاضرين: "استمعتُ لجميع ما أدليتم به، وأنا آسف حقاً لكل شخص آذيتُه".

ويُعد دي آنجيلو قاتلاً متسلسلاً ارتكب عشرات من جرائم القتل والاعتداء خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وكان في السابق شرطياً وتم القبض عليه مؤخراً من خلال الوصول لحمضه النووي "دى إن إيه".