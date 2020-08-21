رئيس وزراء غينيا كوناكري يشيد بالدعم المصري المستمر لبلاده

أشاد رئيس وزراء جمهورية غينيا كوناكري، الدكتور إبراهيما كاسوري فوفانا، بالدعم المصري المستمر لبلاده في كل المجالات، سواء من خلال المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المصرية أو الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس وزراء غينيا مع تامر كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلديّن.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، أن رئيس الوزراء الغيني أعرب عن تقدير بلاده الشديد للدور التاريخي الذي قامت ومازالت تقوم به مصر في دعم ومساندة أشقائها في غينيا وفي القارة الأفريقية.

كما أبرز المسؤول الغيني، العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس ألفا كوندي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، واتفق مع السفير المصري على ضرورة الاستفادة من تلك العلاقة المتميزة للعمل على تعزيز وتعظيم مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبين.

وأشار فوفانا، إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف سواء من خلال المنح التعليمية أو إيفاد مبعوثين أزهريين إلى غينيا لتعليم أسس الدين الإسلامي الوسطي الحنيف.

وعبر رئيس وزراء غينيا كوناكري، عن امتنان بلاده الشديد لحرص مصر على دعم القدرات الغينية في مجال مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبه، أكد السفير المليجي، اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون مع غينيا كوناكري، في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي والتجاري.

واستعرض خبرات الشركات المصرية الكبيرة في شتى المجالات؛ وعلى رأسها مجال البناء والتشييد والبنية التحتية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث وعد رئيس الوزراء الغيني بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية للنفاذ للسوق الغيني لما تتمتع به تلك الشركات من خبرة كبيرة وسمعة متميزة على مستوى القارة الأفريقية.