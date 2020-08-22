مقتل شرطي وإصابة 4 في 3 انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابول

قالت الشرطة الأفغانية، إن العاصمة كابول شهدت 3 انفجارات صباح اليوم؛ أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن، وإصابة 4 آخرين بينهم مدني.

وأوضحت الشرطة الأفغانية، في بيان رسمي، أن الانفجار الأول وقع في منطقة "سارك-اي-ناو" بالمنطقة الخامسة التابعة للشرطة في تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي، واستهدف سيارة خاصة؛ ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين أحدهما مدني، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية.

ووقع الانفجار الثاني، في المنطقة 15 التابعة للشرطة في تمام الساعة السابعة والثلث، وأسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة.

وتابعت الشرطة قائلة، إن الانفجار كان يستهدف سيارة تابعة للشرطة، فيما وقع الانفجار الثالث بالمنطقة الخامسة التابعة للشرطة ولم يسفر عن أي خسائر.