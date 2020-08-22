استقرار الدولار و10 بنوك الأعلى سعرا للبيع والشراء

شهد سعر بيع وشراء الدولار الأمريكي استقرارا وفقا لآخر تحديث للمواقع الاليكترونية للبنوك أول أمس الخميس، ليباع بـ"الأهلي المصري، مصر، مصر إيران للتنمية، المشرق - الأهلي المتحد - التنمية الصناعية - التجاري الدولي" بـ15.98 جنيه، مقابل 15.88 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي - الأهلي الكويتي (بيريوس) - مصرف أبوظبي الإسلامي - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - الكويت الوطني - المصري الخليجي - المصري لتنمية الصادرات - التعمير والإسكان -عودة" ليباع فيها الدولار بأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري، بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه للشراء.

فيما جاء باع "العقاري المصري العربي - المصرف المتحد" الدولار بأقل سعر له بـ15.97 جنيه مقابل 15.87 جنيه للشراء.