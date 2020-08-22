سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-8-2020 في مصر
كتب:
إسراء حامد محمد
10:02 ص | السبت 22 أغسطس 2020
سعر الريال السعودي
تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 22 أغسطس، وترصد "الوطن" متوسط سعرالريال السعودي في عدد من البنوك المختلفة كالتالي:
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.