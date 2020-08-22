فاروق زملكاوي وناصر والسادات أهلاوية.. والسيسي "يحب ما يحبه المصريون"

ينطلق في التاسعة مساء اليوم، مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، وبعيدًا عن الأجواء الجماهيرية الحماسية بين جمهور القطبين، فإن كرة القدم عشق المصريين على كل المستويات، من المواطنين البسطاء حتى الرؤساء والزعماء، منذ أن دخلت اللعبة مصر.

"الوطن"، يرصد في السطور التالية الانتماءات الرياضية لرؤساء وملوك مصر منذ أن بدأت اللعبة، وذلك من خلال تصريحات سابقة لهم أو ذويهم بعد رحيلهم.

الملك فاروق كبير مشجعي الزملكاوية

الملك فاروق، أول وأشهر من شجعوا نادى الزمالك، فهو مؤسس النادي الملكي، حيث إنه طلب من حيدر باشا وزير الحربية وقتها ورئيس النادى، تغيير اسمه من "نادى قصر النيل" إلى "نادى فاروق"، فى عام 1944، بعد حضوره مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين قطبى الكرة، وفاز فيها الزمالك على الأهلى بست أهداف مقابل لا شىء.

محمد نجيب أول رئيس جمهورية أهلاوي

أكد الرئيس محمد نجيب أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 1952، انتماءه للأهلى صراحة، خاصة بعد زيارته لمقر النادى ومشاركته مع نجوم الفريق الأحمر الكروى، معلنًا ميوله الرياضية لتشجيع القلعة الحمراء.

وكان للرئيس الراحل محمد نجيب السبب في تغيير اسم نادى الملك فاروق إلى اسمه الحالي الزمالك نسبةً إلى أحد أحياء القاهرة الراقية، وذلك عقب الإطاحة بالملك.

الأهلي النادي المفضل لـ"عبد الناصر"

أعلن الراحل جمال عبد الناصر في يناير 1956 قبوله الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي ناديه المفضل، تقديرًا للدور الوطني الذى لعبه الأهلي في مساندة الثورة، واشتهر ناصر بإخلاصه للأهلي، وحبه الشديد وهو ما كان يتعمد إظهاره بصفة دائمة ومستمرة في العديد من المناسبات.

الرئيس السادات وعائلته يعشقون الأهلى

في تصريح سابق للمهندس جمال السادات نجل الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات، في حفل أقيم لتوقيع عقد الرعاية بين شركة اتصالات والنادى الأهلي منذ سنوات، أن والده كان يشجع الفريق الأحمر بقوة رغم عدم إعلانه عن هذا الأمر صراحة، وقالها "أبويا أهلاوى وعيلتى كلها أهلاوية"، مؤكدًا أن الراحل كان يشجع الأحمر بشكل غير معلن.

مبارك ونجله زملكاوية

أكد الكابتن الراحل محمد لطيف في أكثر من مناسبة أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان منتميا للزمالك، وكذلك ابنه جمال مبارك، وأنهما كان يشجعان "مدرسة الفن والهندسية"، ويتمنيان فوزهما في لقاءات القمة.

الرئيس السيسي: أحب كل ما يحبه المصريون

في تصريح سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي، رداً على الفريق الكروي الذي يشجعه في مصر، هل هو الأهلي أم الزمالك أم نادٍ آخر، أكد الرئيس أنه "يحب كل ما يحبه المصريون"، دون ذكر انتماء كروي محدد.

وجاء ذلك في لقاء تليفزيوني مع الرئيس السيسي، عندما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية في 2014، ردًا على سؤال: "أهلاوى أم زملكاوى؟".