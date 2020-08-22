موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره الزمالك، اليوم السبت الموافق 22 أغسطس، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك على "ستاد القاهرة الدولي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Time Sports HD بصوت المعلق مدحت شلبي وبلال علام، ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق أيمن الكاشف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي الدوري المصري باحتلاله للمركز الأول برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول.

خط الوسط: آليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي.

خط الهجوم: آليو بادجي.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.