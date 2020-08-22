الاحتلال يقصف موقعين جنوب قطاع غزة وبحريته تهاجم الصيادين

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، موقعين في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وهاجمت زوارقه البحرية مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على موقع شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، كما أطلقت 3 قذائف على موقع شرق مدينة رفح، وأوقعت به دمارا وخرابا.

وأضافت "وفا"، أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية وهي راسية على الشاطئ، بالرصاص الحي والقذائف الصوتية.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة، إضافة إلى استمرار التضييق على أهالي القطاع، بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع والمحروقات، وإغلاق البحر بشكل كامل منذ الأسبوع الماضي، تحت حجج واهية.