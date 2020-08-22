في ذكرى رحيله.. 6 أعمال لـ كمال الشناوي بين أفضل 100 فيلم بالسينما

في بداية حياته الفنية وتحديدًا في أربعينيات القرن الماضي، صُنف باعتباره "دنجوان" يجمع بين الوسامة والذكاء والكاريزما، وهي أمور جعلته يحصل على أدوار البطولة أمام نجمات زمن الفن الجميل، وبالتدريج أصبح كمال الشناوي، أحد أهم نجوم السينما في شبابه.

اليوم تمر 9 أعوام على رحيل كمال الشناوي، الذي فارق دنيانا في مثل هذا اليوم 22 أغسطس من عام 2011، تاركًا إرثًا فنيًا يزيد عن 200 عمل فني، تستعرض "الوطن"، أبرز 6 أفلام شارك فيها "الشناوي"، وجرى اختيارهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

أمير الانتقام

شارك الفنان كمال الشناوي، في فيلم أمير الانتقام عام 1950، أمام أنور وجدي، مديحة يسري، سامية جمال، فريد شوقي، محمود المليجي، إخراج هنري بركات، تأليف ألكسندر دوما.

وجسّد كمال الشناوي، شخصية شاهين مملوك، في الفيلم الذي تدور أحداثه، حول حسن الهلالي، الذي يدخل السجن ظلمًا بعد أن دُبرت له مكيدة من قِبل غريمه الذي يحب نفس الفتاة التي يحبها "الهلالي"، ويخرج لينتقم من أعداءه واحدًا تلو الآخر، وترقيمهم باستخدام عبارة "الأول، ثم الثاني،... وهكذا".

اللص والكلاب

عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، شارك فاروق الفيشاوي، في فيلم اللص والكلاب عام 1962، أمام شكري سرحان، شادية، صلاح جاهين، فاخر فاخر، نظيم شعراوي، إخراج كمال الشيخ، سيناريو وحوار صبري عزت.

جسد كمال الشناوي، شخصية الصحفي رؤوف علوان، الذي ساعد سعيد مهران "شكري سرحان"، على سرقة الأغنياء، وعندما أصبح "الشناوي" غنيًا عامل "مهران" بطريقة سيئة، جعلت الأخير يريد الانتقام منه وممن غدروا به وألقوا به في السجن عدد من السنوات.

المستحيل

عام 1965 جسد كمال الشناوي شخصية حلمي، الذي يقع تحت سيطرة والده ويتزوج بناء على رغبته، ولكنه يرتبط بفتاة أخرى، ثم يرتبط بامرأة أخرى أكثر تحررًا، وذلك من خلال أحداث فيلم المستحيل.

فيلم المستحيل، عن قصة دكتور مصطفى محمود، سيناريو وحوار يوسف فرنسيس، إخراج حسين كمال، بطولة كمال الشناوي، نادية لطفي، سناء جميل، صلاح منصور.

الرجل الذي فقد ظله

قدم كمال الشناوي، فيلم الرجل الذي فقد ظله عام 1968، حيث جسد شخصية يوسف السيوفي، صحفي يتميز بالانتهازية ويتطلع للصعود للطبقة الغنية على حساب المبادئ والقيم.

فيلم الرجل الذي فقد ظله، تأليف فتحي غانم، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج كمال الشيخ، بطولة ماجدة، وعماد حمدي، وصلاح ذو الفقار، نيللي، يوسف شعبان.

الكرنك

شارك كمال الشناوي، في فيلم الكرنك عام 1975، وجسد شخصية الضابط خالد صفوان، الذي يشترك في تعذيب مجموعة من الطلاب وذلك في حقبة الستينات.

فيلم الكرنك، بطولة سعاد حسني، نور الشريف، فريد شوقي، شويكار، صلاح ذو الفقار، عماد حمدي، محمد صبحي، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج علي بدرخان.

المذنبون

عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، قدم كمال الشناوي، فيلم المذنبون عام 1976، بطولة سهير رمزي، عماد حمدي، حسين فهمي، عادل أدهم، توفيق الدقن، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج سعيد مرزوق.