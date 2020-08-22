تدور أحداثه في مصر.. ملكة جمال إسرائيل تروج لفيلمها "وفاة على النيل"

بدأت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية، الذي تدور أحداثه بالكامل في مصر، ويحمل اسم "Death on the Nile" (وفاة على النيل).

والفيلم المستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أجاثا كريستي، في ثلاثينيات القرن الماضي تدور أحداثه على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن جادوت: