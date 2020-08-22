تدور أحداثه في مصر.. ملكة جمال إسرائيل تروج لفيلمها "وفاة على النيل"
كتب:
محمد الليثي
01:28 م | السبت 22 أغسطس 2020
جال جادوت في فيلم "ووندر ومان"
بدأت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية، الذي تدور أحداثه بالكامل في مصر، ويحمل اسم "Death on the Nile" (وفاة على النيل).
والفيلم المستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أجاثا كريستي، في ثلاثينيات القرن الماضي تدور أحداثه على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.
وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن جادوت:
- هي ممثلة وعارضة أزياء يهودية إسرائيلية.
- وُلدت في 30 أبريل عام 1985 في بلدة «روش هاعين» في الأراضي العربية المحتلة.
- خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة عامين.
- هي ملكة جمال إسرائيل عام 2004.
- مثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في 2004.
- عملت كعارضة أزياء في شركة «كاسترو».
- مثلت دَور «جيزيل حربو» في سلسلة أفلام السرعة والغضب.
- نالت شهرتها من تجسيد دور البطلة الخارقة "واندر وومان".
- وُلدت جادوت ونشأت في روش هاعين لأب مهندس وأم معلمة.
- بدأت مؤخرًا في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية.
- تدور أحداث الفيلم بالكامل في مصر ويحمل اسم «وفاة على النيل».