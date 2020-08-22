نائب السويس: توطين تكنولوجيا بناء السفن مع ألمانيا نقله قوية جديدة

ثمّن النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس اهتمام القيادة السياسية بالإعلان عن تأكيد توطين تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع الجانب الألماني وبخاصة شركة "لورسن" العالمية الألمانية، وذلك من أجل إعادة بناء الأسطول التجاري المصري للنقل البحري ورفع قدرات قواتنا البحرية بإنشاء الوحدات العائمة العسكرية للدفاع عن المياه الإقليمية، فضلًا عن تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني للنقل البحري لكل عمليات التصدير والاستيراد ونقل البضائع المصرية وهو ما يعود على الوطن بالخير.

وأضاف النائب: "في السويس إذ نحيي ونثمّن هذا التوجه الراقي الحكيم للقيادة السياسية، فإننا نطالب باسم شعب السويس البطل بأهمية وضرورة سرعة تنفيذ القرار الجمهوري رقم 207 لسنة 2016 من أجل تأسيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة قناة السويس من أجل إنشاء وتنفيذ المشروع القومي لإنشاء الترسنة البحرية بمنطقة رأس الأدبية بالسويس، وهو ما يتواكب مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستقبلية في توفير فرص العمل للشباب ومن أجل توطين تكنولوجيا بناء السفن في بلادنا لكل الإجراءات الاقتصادية والنقل البحري مع تعزيز إسطنبول الصيد الوطني".

واختتم النائب: "من هنا تتبقى تحية واجبة للقيادة السياسية من أجل بناء الدولة المصرية التي نريدها مدنية ديمقراطية حديثة من أجل أهداف التنمية المستدامة".