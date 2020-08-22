استقالة مجلس إدارة منظمة خيرية ببريطانيا بسبب اتهامات بدعم التطرف

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنَّ قيادة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وهي أكبر جمعية خيرية إسلامية في بريطانيا، ستتقدم باستقالة جماعية، اليوم، بعد أن كشفت "التايمز" أنَّها استبدلت أمينها العام السابق، الذي اتهم بنشر التطرف والكراهية، برجل وصف الإرهابيين بأنهم "أبطال"، كما وصف إسرائيل بأنها "العدو الصهيوني".

وتابعت الصحيفة البريطانية، أنَّ منشورات مدير الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي أشادت بالهجمات الإرهابية على إسرائيل وأظهرت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ملابس تحمل رسم نجمة داود.

ونقلنت الصحيفة البريطانية، عن لورنزو فيدينو، الأكاديمي البارز، والمتخصص في الجماعات الإسلامية في الغرب، أن الجمعية قد اعترفت ان المنشورات باللغة العربية على فيس بوك كانت "غير مناسبة وغير مقبولة"، متابعة أنَّ المنظمة قد خضعت لـ"تدقيق" بسبب تعليقات من أحد أعضاء مجلس أمنائها.