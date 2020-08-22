بسيطة التحضير.. أسعار البليلة ومكوناتها في الأسواق

تعتبر البليلة واحدة من الأطعمة الغذائية صاحبة المذاق الخاص والمميز، التي يعتبرها المصريون بمثابة أكلة شعبية وبسيطة التحضير، ويفضل الكثيرون تناولها.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار البليلة ومكوناتها لتحضيرها بالمنزل وأسعارها بالمحلات على النحو التالي:

أسعار تحضير البليلة في المنزل

تحتاج البليلة لإعدادها بالمنزل، حبوب قمح ما بين نصف كيلو أو كيلو أو حسب الكمية وعدد الأفراد، وإضافة السكر واللبن والفانيليا وبعض المكسرات.

ويتراوح سعر كيلو حبوب القمح في الأسواق بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو اللبن السائب بين 12 إلى 14 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو السكر بين 7 إلى 7.5 جنيه، ويبلغ سعر الكيس الواحد من الفانيليا جنيهًا واحدًا.

ويمكنك الاطلاع على طريقة عمل البليلة في المنزل وفوائدها من هنــــــــا.

أسعار البليلة في المحلات

- بليلة سادة: 16 جنيهًا.

- بليلة بالمكسرات: 21 جنيهًا.

- بليلة بالقشطة: 20 جنيهًا.

- بليلة بالقشطة والعسل: 25 جنيهًا.

- بليلة بجوز الهند والزبيب: 20 جنيهًا.

- بليلة بالمكسرات والكريمة: 25 جنيهًا.

- بليلة بالكريمة: 19 جنيهًا.

- بليلة بالبندق: 24 جنيهًا.