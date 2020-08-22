رئيس "909 الحربي" لـ"الوطن": نستغل فائض طاقتنا في المشروعات القومية

قال المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، إن الشركة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، هي أول شركة صناعية لمحركات الديزل في مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أنها أنشئت عام 1960.

وأضاف "بخيت"، في حوار لـ"الوطن"، يُنشر في عددها الصادر صباح غداً الأحد، أن الشركة تنتج في الأساس، محركات ديزل صغيرة، ومتوسطة القدرة.

وأشار رئيس "مصنع 909 الحربي"، إلى أن المهمة الأساسية لمصنعه شأنه شأن باقي شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، هي تلبية احتياجات قواتنا المسلحة من المجالات الإنتاجية للمصنع.

ولفت "بخيت"، إلى أن مصانع الوزارة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية لتساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ومشروعات التنمية للدولة، ومن ثم ننتج منتج مدني ذو جودة عالية، وبأسعار منافسة.